Абсолютный температурный рекорд для июня был побит в Токио

В Токио был побит абсолютный температурный рекорд для июня. Там зафиксировали 36,4 градуса. Местное телевидение публикует кадры, как столичные жители пытаются спасаться водой, зонтами, вентиляторами и охлаждающими пластырями.

Аномальная жара, которой не было почти 150 лет, длится уже четвертый день. Больницы города третий день переполнены пациентами с симптомами теплового удара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

