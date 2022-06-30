Предупреждение из-за аномальной жары ввели в 19 городах Италии

Красный уровень погодной опасности ввели в 19 городах южной и центральной части Италии. По словам синоптиков, температура бьет рекорды из-за африканского антициклона.

В Риме столбики термометров перескочили отметку в 50 градусов. Очевидцы делятся кадрами из столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

