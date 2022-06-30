Новости мира: некоторые улицы Индии полностью ушли под воду из-за ливней

В некоторых штатах Индии улицы полностью ушли под воду из-за мощных ливней. Есть сообщения о погибших. Власти советуют гражданам не выходить без надобности на улицу и следовать инструкциям по борьбе со стихийным бедствием. Согласно прогнозам синоптиков, дожди и грозы не прекратятся в ближайшие дни.

Недавнее землетрясение в Афганистане унесло жизни до 80% населения в ряде горных районов страны. От многих деревень ничего не осталось, люди теперь живут под открытым небом. ООН уже обратилась к донорам с просьбой выделить 110 миллионов долларов для поддержки афганцев. Эта сумма рассчитана на срочную помощь для 362 000 жителей.

В Швейцарии готовятся ввести квоты для потребителей газа, если его не будет хватать зимой. В правительстве сообщили, что ограничения могут коснуться организаций, которые не входят в категорию "защищенных", как, например, больницы. В некоторых случаях не исключают и полного запрета. Клиентам, у которых есть техническая возможность использовать в качестве топлива мазут, рекомендовали запастись им, несмотря на высокие цены. Ситуация непростая еще и потому, что Швейцария не имеет собственных хранилищ газа и зависит в этом отношении от соседей. Например, три четверти газа страна получает из Германии.

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