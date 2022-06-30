Инфекционист рассказал, для кого наиболее опасна оспа обезьян

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с Москвой 24 назвал группы людей, для которых заражение оспой обезьян может быть наиболее опасным.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что с начала 2022 года оспу обезьян лабораторным путем выявили в 50 странах. Речь идет о 3 413 подтвержденных случаях заражения. Известно также об одном летальном исходе. Наибольшее количество случаев инфицирования приходится на Европейский регион (86%).

По словам Тимакова, заражение оспой обезьян может представлять опасность для детей и беременных женщин. Кроме того, людям с ослабленным иммунитетом также следует быть осторожными.





Евгений Тимаков врач-инфекционист Люди, тяжело перенесшие коронавирусную инфекцию, тоже попадают в категорию лиц с ослабленным иммунитетом. Для них может быть опасна оспа обезьян.

По словам инфекциониста, лучше всего от оспы обезьян защищены люди, которые вакцинировались от натуральной оспы.

"Оспа обезьян передается при более тесном контакте. Это не высококонтагиозное заболевание. Поэтому лучше не контактировать тесно с теми, кто может быть заражен. Важно своевременное выявление источников инфекции. То есть скрининговое обследование лиц, которые приезжают из районов, где оспа обезьян возможна, то есть из эндемических районов", – говорит Тимаков.

Ранее первый случай инфицирования оспой обезьян выявили в Турции. Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что соответствующий диагноз поставили 37-летнему пациенту с ослабленным иммунитетом. Сейчас он находится в изоляции.