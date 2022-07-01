Первого зараженного оспой обезъян выявили в Турции. 37-летний пациент имеет дефицит иммунной системы. После выявления инфекции его изолировали.

В стране других случаев заражения оспой обезьян не выявили. Кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что риски заразиться оспой при поездке в Турцию крайне минимальны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

