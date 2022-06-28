Несколько южных курортов России пострадали от мощных ливней

В Москве установилась тропическая жара, а на юге страны – смерчи и мощные ливни. В Сочи потоки воды уносили машины в море. Краснодар стал похож на Венецию – там затопило десятки улиц и дорог. В Крыму из берегов вышли горные реки, сходят сели.

Безопасно ли сейчас ехать на южные курорты? И какие прогнозы дают синоптики? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.