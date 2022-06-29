Конкурс на самое долгое сидение на диване в Белгороде завершился ничьей. Участники конкурса, который организовал мебельный магазин, провели на диване 100 часов.

На пятые сутки организаторы решили завершить акцию "из соображений гуманности". Один из участников забрал диван стоимостью 87 000 рублей, на котором провел свыше четырех суток. Другому же достался другой диван за 86 000 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

