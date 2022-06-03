Семь человек пострадали при пожаре на химическом заводе в Индии – СМИ

На химическом заводе в Индии прогремели несколько мощных взрывов. Авария случилась в городе Вадодара в штате Гуджарат. Как передают местные телеканалы, после взрыва на предприятии начался пожар. Клубы дыма заволокли не только завод, но и прилегающие к нему жилые кварталы. Всех людей оттуда эвакуировали. Несколько пожарных бригад с трудом смогли остановить распространение огня. Пока известно о семи пострадавших . Они находятся в больнице.

Лидер КНР Си Цзиньпин поручил найти пути финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Об этом пишет The Washington Post. По версии газеты, Москва неоднократно обращалась к Пекину с требованием соблюдать торговые обязательства, которые стороны взяли еще до начала военной спецоперации. Российские власти якобы также просят оказать не только финансовую, но и технологическую поддержку.

Власти Канады пообещали деньгами помочь украинским беженцам, которые прибыли в страну после 24 февраля. В правительстве страны заявили, что каждый взрослый получит три тысячи канадских долларов – это около 2 400 в американской валюте. На детей и подростков до 17 лет выделят в два раза меньше. Уточняют, что деньги могут получить украинцы и члены их семей с действующим разрешением на работу или учебу, временным видом на жительство или участвующие в программе для экстренной иммиграции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.