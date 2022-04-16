Штрафы для зацеперов увеличили в 40 раз. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Желающим прокатиться на крыше поезда или между вагонами придется заплатить до 4-х тысяч рублей. До этого штраф за это правонарушение составлял всего 100 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.