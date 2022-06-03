Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США

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Вторая поправка Конституции США не является абсолютом, необходимо ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден в обращении к согражданам.

"Я уважаю культуру, традиции и озабоченности законных владельцев огнестрельного оружия. В то же время, как и все другие права, вторая поправка (к Конституции) не является абсолютом", – передает слова Байдена телеканал CNN.

Ранее президент Соединенных Штатов заявлял о необходимости бросить вызов оружейному лобби США после стрельбы в начальной школе в Техасе.

По данным губернатора Техаса Грега Эбботта, стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Представитель полицейского управления города Пит Аррендондо подтвердил, что правоохранители ликвидировали подозреваемого.

Техасский сенатор Роланд Гутьеррес сообщил, что в результате стрельбы в школе погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. В Генконсульстве РФ в Хьюстоне, ссылаясь на данные полиции, сообщили, что русскоговорящие дети в результате инцидента не пострадали.

Также сообщалось, что стрельба произошла в здании медицинского центра в американском городе Талса, штат Оклахома. По информации полиции, три человека были убиты, еще несколько получили ранения.

Шеф местной полиции Венделл Франклин рассказал, что мужчина, который накануне открыл стрельбу в американском городе Талса и после покончил с собой, хотел разобраться с доктором Престоном Филлипсом, которого обвинял в непрекращающихся болях в спине. Филлипса опознали среди погибших.