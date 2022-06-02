Полицейский рассказал об устроившем стрельбу в американском городе Талса

02 июня, 21:43
Фото: ТАСС/AP/Ian Maule
Мужчина, который накануне открыл стрельбу в американском городе Талса и после покончил с собой, хотел разобраться с врачом, которого обвинял в непрекращающихся болях в спине. Об этом рассказал шеф местной полиции Венделл Франклин.
В результате нападения погибли два доктора, сотрудница регистратуры и пациент медицинского центра, где была стрельба. При подозреваемом нашли письмо, в котором говорилось, что нападавший пришел с намерением убить доктора Престона Филлипса и всех на своем пути.
"Он винил доктора Филлипса в болях, которые не прекращались после операции", – приводит слова Франклина РИА Новости.
Филлипса опознали среди погибших. По словам полицейского, следствие установило, что подозреваемым является Майкл Льюис. После операции он неоднократно звонил доктору, был у него на приеме с требованием дополнительного лечения.
Стрельба произошла в здании медицинского центра в американском городе Талса, штат Оклахома, накануне. По словам капитана полиции Ричарда Меленберга, несколько человек убиты, еще несколько получили ранения при стрельбе во врачебном офисе в Талсе.
По данным телеканала NewsOn6, темнокожий мужчина 35–40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета, а затем покончил с собой.
Четыре человека погибли при стрельбе в здании медцентра в штате Оклахома – СМИ
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