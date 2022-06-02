Количество погибших при стрельбе в здании медцентра в штате Оклахома – СМИ

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Количество погибших в результате стрельбы в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого, заявили в эфире телеканала NewsOn6 сотрудники полиции.
По его словам, темнокожий мужчина 35–40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета, а затем покончил жизнь.
В свою очередь, Белый дом сообщил, что о случившемся поставлен в известность президент США Джо Байден.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в здании медицинского центра в американском городе Талса, штат Оклахома. По словам капитана полиции Ричарда Меленберга, несколько человек были убиты, еще несколько получили ранения.
До этого президент Соединенных Штатов заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби США после стрельбы в начальной школе в Техасе. По данным губернатора Техаса Грега Эбботта, стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Представитель полицейского управления города Пит Аррендондо подтвердил, что правоохранители ликвидировали подозреваемого.
Техасский сенатор Роланд Гутьеррес сообщил, что в результате стрельбы в школе погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. В Генконсульстве РФ в Хьюстоне, ссылаясь на данные полиции, сообщили, что русскоговорящие дети в результате инцидента не пострадали.
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