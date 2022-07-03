Женщина погибла при пожаре в частной наркоклинике на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в частной наркологической клинике в проезде Черского на северо-востоке столицы. В результате происшествия погибла женщина, 8 человек удалось спасти, трое из них были госпитализированы.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело, ведется проверка.

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