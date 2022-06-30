Авария произошла под эстакадой у станции метро "Балтийская". Очевидцы засняли столкновение сразу трех автомобилей. Произошло ДТП на повороте, рядом со светофором.

Предварительно, пострадавших нет. Водители вышли из машин и ждут прибытия сотрудников ДПС. Движение на участке временно затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.