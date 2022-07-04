Асфальт провалился под колесами "Газели" на улице Каховке

На улице Каховке под колесами "Газели" провалился асфальт. В данный момент аварийные службы заделывают дыру. Там перекрыто движение в сторону Варшавского шоссе, сообщили в департаменте транспорта.

По данным ГИБДД, пять человек получили травмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.