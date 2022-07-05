Ребенок погиб при обстреле центрального района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Жертвой удара стала 10-летняя девочка. Украинские войска продолжили обстреливать мирные кварталы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.