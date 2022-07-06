В Москве уволили водителя автобуса, который зажал дверями руку пассажиру – Мосгортранс

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В Москве уволили водителя автобуса, который зажал дверями руку пассажиру, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Инцидент произошел вечером 4 июля в Щербинке. По предварительной информации, водитель автобуса № 288 зажал руку пассажиру на остановке и продолжил движение. Пассажир при этом находился внутри автобуса.

"Безусловно, такие действия водителя автобуса недопустимы. По результатам проведенной проверки водитель уволен", – говорится в сообщении.

Ранее видео с инцидентом опубликовали в телеграм-канале Москвы 24. Официальной информации о случившемся конфликте тогда не было.

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