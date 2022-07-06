Трамваи задерживаются на Измайловском проспекте из-за дерева на контактной сети

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи трех маршрутов задерживаются на Измайловском проспекте из-за наклонившегося на контактную сеть дерева.

В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что речь идет об участке между остановками "Метро Партизанская" и "Главная аллея".

"<...> задерживаются маршруты № 11, 12 и 34", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что маршруты были временно изменены. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями водителей.

Накануне трамваи № 7, 9 и 50 следовали с задержками на улице Достоевского. Там дерево упало на контактную сеть. Маршруты были временно изменены.

Ранее в этот же день столичный Дептранс призвал водителей быть внимательными на дороге из-за погодных условиях. В городском ведомстве также проинформировали горожан о возможных изменениях в работе общественного транспорта.