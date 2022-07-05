Москвичка родила девочку на станции метро "Марксистская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ребенок родился на станции метро "Марксистская". У пассажирки внезапно начались схватки прямо в вагоне, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Дежурная по станции Нина Аюкова вместе с коллегами вызвала скорую помощь и предупредила сотрудников полиции. Женщину оградили от других пассажиров, однако ребенок не дождался врачей и появился на свет.

"Благодаря сотрудникам метро и их профессионализму с девочкой и ее мамой все хорошо. Сейчас они уже в больнице", – говорится в сообщении.

С рождением девочки поздравил семью заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. Он отметил, что сотрудники метро всегда готовы прийти на помощь и сегодня они еще раз это доказали.

Ранее московские спасатели вытащили тонувшего из Химкинского водохранилища. Помощь врачей мужчине не потребовалась. Его удалось спасти в 200 метрах от берега. Пострадавшего доставили на станцию спасателей, отогрели и напоили горячим чаем.

