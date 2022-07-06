Открытое горение на территории химзавода в Невинномысске ликвидировано

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Пожарные ликвидировали открытое горение на трансформаторной подстанции АО "Невинномысский Азот". Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщает ТАСС.

Уточняется, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Технологический процесс завода не нарушен. К работе по ликвидации последствий происшествия привлечены 47 человек и 16 единиц техники.

Пожар произошел накануне вечером. По данным мэра Невинномысска Михаила Миненкова, причиной стало короткое замыкание. Сотрудники предприятия были эвакуированы.

АО "Невинномысский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и одним из ведузих химических предприятий на юге страны.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал.