СК РФ возбудил дело после взрывов на территории НПЗ в Ростовской области

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Уголовное дело возбуждено по факту взрывов на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, сообщили в Следственном комитете России.

"В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту взрывов и возгорания производственных мощностей на территории АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области, произошедших утром 22 июня", – приводит ТАСС текст заявления ведомства.

Следствие также назначило все необходимые экспертизы и устанавливает причастных к происшествию лиц.

В среду, 22 июня, стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ростовской области. Инцидент произошел в Красносулинском районе. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В настоящий момент открытое горение на месте происшествия ликвидировано.