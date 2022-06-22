Обломки двух беспилотников обнаружены на территории горевшего НПЗ в Ростовской области

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об обнаружении обломков беспилотников на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников", – заявил глава региона.

Голубев рассказал, что в настоящий момент работа предприятия приостановлена. Персонал завода эвакуирован, пострадавших среди работников нет.

Также губернатор рассказал, что на месте происшествия работают следователи. Возможность возобновления работы Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, а также объем нанесенного ему ущерба будет оцениваться после следственных мероприятий.

В среду, 22 июня, стало известно о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ростовской области. Инцидент произошел в Красносулинском районе. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В настоящий момент открытое горение на месте происшествия ликвидировано.