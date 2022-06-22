МЧС ликвидировало открытое горение на Новошахтинском заводе нефтепродуктов

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Открытое горение на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону.

"В 10:47 по московскому времени – ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.

Информация о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе Ростовской области поступила в 09:25. Возгорание произошло в теплообменнике.

По данным министерства чрезвычайных ситуаций, при пожаре никто не пострадал.