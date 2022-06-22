Четыре человека погибли при подрыве боеприпаса во Владимирской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трое военнослужащих и гражданский специалист погибли при детонации боеприпаса в хранилище во Владимирской области, передает "Интерфакс".

"22 июня при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области произошла самопроизвольная детонация боеприпаса. В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист", – рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

По данным ведомства, пожар в хранилище ликвидирован. Сообщается, что угрозы другим объектам или соседним населенным пунктам нет. Обстоятельства инцидента уточняются.

В администрации Киржачского района сообщили, что эвакуация жителей поселка рядом с военной частью проводиться не будет. В районную больницу был направлен один пострадавший в состоянии средней степени тяжести.

В среду, 22 июня, стало известно о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Инцидент произошел в Красносулинском районе. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Впоследствии сообщалось о найденных на месте происшествия обломках двух беспилотных летательных аппаратов.

