Четыре человека погибли при подрыве боеприпаса во Владимирской области

14:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Трое военнослужащих и гражданский специалист погибли при детонации боеприпаса в хранилище во Владимирской области, передает "Интерфакс".
"22 июня при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области произошла самопроизвольная детонация боеприпаса. В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист", – рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
По данным ведомства, пожар в хранилище ликвидирован. Сообщается, что угрозы другим объектам или соседним населенным пунктам нет. Обстоятельства инцидента уточняются.
В администрации Киржачского района сообщили, что эвакуация жителей поселка рядом с военной частью проводиться не будет. В районную больницу был направлен один пострадавший в состоянии средней степени тяжести.
В среду, 22 июня, стало известно о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Инцидент произошел в Красносулинском районе. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Впоследствии сообщалось о найденных на месте происшествия обломках двух беспилотных летательных аппаратов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: