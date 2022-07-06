Грузовик перевернулся на Минском шоссе

На 105–106-м километрах Минского шоссе произошла авария. Там опрокинулась фура, весь груз рассыпался по проезжей части.

Проехать на данном участке сложно. Полиция и коммунальщики уже прибыли на место ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.