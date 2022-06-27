"Московский патруль": у пары в Подмосковье изъяли крупную партию мефедрона

У семейной пары в Подмосковье изъяли 15 килограмм мефедрона изъяли. По данным полицейских, запрещенные вещества супруги варили в арендованном доме, где оборудовали нарко-лабораторию.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что по месту проживания граждан полицейскими в арендованном ими доме, расположенном в городском округе Клин, обнаружена лаборатория по производству наркотиков. При осмотре придомовой территории, а также помещения обнаружены и изъяты свертки с аналогичным веществом, массой около 500 граммов, более 200 литров химических реактивов и прекурсоров, электронные весы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.