Женщина родила в машине по дороге в больницу в сопровождении сотрудников ГИБДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские в столице помогли рожающей женщине добраться до роддома, сообщает Агентство "Москва".

Сотрудники ГИБДД несли службу на Ленинском проспекте, когда к ним обратился мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится супруга, у которой начались роды. Гражданин боялся не успеть вовремя добраться до больницы и попросил помощи у полицейских.

Сотрудники дорожно-патрульной службы незамедлительно решили сопроводить будущую маму. В результате женщина родила сына прямо в машине. В роддоме пару уже ожидали медики. По словам врачей, своевременный приезд в больницу позволил избежать негативных последствий.

В декабре сотрудники полиции приняли роды у женщины в московском метро. Это произошло в вестибюле станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии подземки. Полицейские во время дежурства увидели беременную женщину, которая после спуска с эскалатора опустилась на пол.

Оказалось, что 29-летняя женщина находилась на последних сроках беременности. Прапорщик полиции Алексей Орлов оперативно вызвал на место медиков. При этом роды у женщины уже начались, и вскоре на свет появился малыш. До приезда врачей сотрудники полиции обернули новорожденного в специальную теплоизолирующую фольгу. Это было сделано, чтобы избежать обморожения у ребенка.

Позднее на место прибыли медики. Они заявили, что принявшие роды полицейские оказали женщине своевременную и квалифицированную помощь.