Сотрудники ГИБДД помогли матери с задыхающимся младенцем добраться до больницы

В Подмосковье сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу мать с грудной девочкой, у которой возникли проблемы с дыханием, сообщает Агентство "Москва".

Полицейские перекрыли встречное движение, образовав свободный "коридор" для проезда машины с ребенком.

В пресс-службе областного главка МВД отметили, что благодаря грамотным действиям сотрудников полиции девочке вовремя была оказана медицинская помощь.

Ребенка поместили в реанимацию, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Одинцове трехлетняя девочка выжила после падения с 17-го этажа. Ее госпитализировали со множественными травмами.