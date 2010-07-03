В Одинцове трехлетняя девочка выжила после падения с 17-го этажа

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В городском округе Одинцово трехлетний ребенок выпал из окна 17-го этажа и остался жив. Об этом говорится на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице, у нее диагностированы множественные травмы. Ее состояние оценивается как тяжелое.

"По предварительным данным, ребенок в момент выпадения из окна в квартире находился один", – сообщили в СК.

Подобные трагедии происходят по всей России. Только с начала 2019 года по всей стране из окон выпало более ста детей, из которых 15 – погибли. При этом 55 процентов из них младше четырех лет.

