Полицейские приняли роды у женщины в московском метро

Пассажирка родила на станции метро "Электрозаводская"

Сотрудники полиции приняли роды у женщины в московском метро. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

Известно, что все произошло в среду, 9 декабря, в 19:05 в вестибюле станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии подземки. Полицейские во время дежурства увидели беременную женщину, которая после спуска с эскалатора опустилась на пол.

Оказалось, что 29-летняя гражданка находилась на последних сроках беременности. Прапорщик полиции Алексей Орлов оперативно вызвал на место медиков. При этом роды у женщины уже начались.

"Старший сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро, сделав все необходимое, чтобы новорожденный малыш и мама не пострадали", – сообщается на сайте.

До приезда врачей сотрудники полиции обернули новорожденного в специальную теплоизолирующую фольгу. Это было сделано, чтобы избежать обморожения у ребенка.

Позднее на место прибыли медики. Они заявили, что принявшие роды полицейские оказали женщине своевременную и квалифицированную помощь.

Уточняется, что мама с ребенком были доставлены в родильный дом.

Ранее полицейские в Химках экстренно доставили в больницу девочку с нарушением дыхания. Сообщалось, что ребенок проглотила инородный предмет.