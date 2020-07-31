Полицейские в Химках экстренно доставили в больницу девочку с нарушением дыхания

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Сотрудники полиции экстренно доставили в московскую больницу грудную девочку в городском округе Химки. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сотрудникам ГИБДД, несшим службу на улице Молодежной в городском округе Химки, обратилась женщина с грудным ребенком на руках, которая сообщила им, что ее дочка проглотила инородный предмет, в связи с чем у нее начались проблемы с дыханием", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по области.

Полицейские уведомили дежурную часть, после чего отправились вместе с матерью и ребенком в приемный покой детской городской больницы в Москве.

Здоровью девочки ничего не угрожает, ее уже выписали из медицинского учреждения.

В конце мая в Москве полицейские помогли женщине с 8-месячным ребенком, нуждающимся в срочной медицинской помощи. Мать девочки боялась не успеть доставить ее в больницу, поэтому сотрудники правоохранительных органов использовали патрульный автомобиль.

