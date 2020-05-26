Сотрудники ДПС помогли матери с задыхающимся младенцем добраться до больницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве полицейские помогли женщине с 8-месячным ребенком, нуждающимся в срочной медицинской помощи. Мать девочки боялась не успеть доставить ее в больницу, так как малышка начала задыхаться, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

К сотрудникам ДПС, которые дежурили на Варшавском шоссе, обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что в его машине находится маленькая племянница, которой нужна срочная помощь.

"Оценив обстановку, сотрудники ГИБДД незамедлительно пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и проследовали до медицинского учреждения", – приводит Агентство "Москва" слова Васенина.

Отмечается, что благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских девочке оказали своевременную помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее полицейский ценой травм спас девушку из-под колес потерявшей управление машины. Инцидент случился во Владивостоке. Водитель проезжавшего мимо автомобиля потерял управление и столкнулся с двумя легковушками, попавшими в аварию. Благодаря действиям правоохранителя удалось избежать жертв.