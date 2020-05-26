Сотрудники ДПС помогли матери с задыхающимся младенцем добраться до больницы

10:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве полицейские помогли женщине с 8-месячным ребенком, нуждающимся в срочной медицинской помощи. Мать девочки боялась не успеть доставить ее в больницу, так как малышка начала задыхаться, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.
К сотрудникам ДПС, которые дежурили на Варшавском шоссе, обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что в его машине находится маленькая племянница, которой нужна срочная помощь.
"Оценив обстановку, сотрудники ГИБДД незамедлительно пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и проследовали до медицинского учреждения", – приводит Агентство "Москва" слова Васенина.
Отмечается, что благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских девочке оказали своевременную помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Ранее полицейский ценой травм спас девушку из-под колес потерявшей управление машины. Инцидент случился во Владивостоке. Водитель проезжавшего мимо автомобиля потерял управление и столкнулся с двумя легковушками, попавшими в аварию. Благодаря действиям правоохранителя удалось избежать жертв.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: