Полицейские в Чехове спасли из горящего дома двух пожилых женщин

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Инспекторы дорожно-патрульной службы в Чехове спасли двух пенсионерок из загоревшегося дома. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области рассказали, что при патрулировании сотрудники ДПС увидели дым в деревне Чепелево.

"Полицейские немедленно направились к месту возгорания, по пути позвонив в экстренные службы. Подъехав к горящему дому, они увидели в окне первого этажа пожилых женщин, которые просили о помощи", – заявили в ведомстве.

Известно, что один из инспекторов помог покинуть помещение пенсионеркам 88 и 66 лет. Второй сотрудник полиции проводил их до патрульного автомобиля. Впоследствии стало известно, что в пожаре никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Москве 26 января пожарным удалось спасти четырех человек. Возгорание произошло в жилом доме на улице Старокачаловской на юго-западе Москвы. Площадь пожара не превысила 10 квадратных метров.

