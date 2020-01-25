Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Башкирии пожар в сельском доме унес жизни трех человек. Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС по республике.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Гумерово Ишимбайского района в доме на улице Центральная.

В результате происшествия погибли двое взрослых и один ребенок. Также сообщается, что еще один 3-летний ребенок был госпитализирован.

На место происшествия были направлены силы и средства МЧС и другие экстренные службы, также на помощь бросили силы добровольцы.

"Горел бревенчатый жилой дом, в 17.51 (15.51 мск) пожар локализован на площади 40 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Ранее два человека пострадали при пожаре в столичном районе Очаково-Матвеевское. Очагом возгорания стали личные вещи и мебель в квартире на четвертом этаже жилого дома. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.