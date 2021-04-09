Столичные полицейские с мигалками довезли роженицу до больницы

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Столичные полицейские с мигалками доставили в больницу беременную женщину, у которой начались схватки в такси. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Уточняется, что днем на Таганской площади к машине полиции, в котором находился врио начальника четвертого отдела полиции УВД на Московском метрополитене, подошел таксист. Он рассказал, что в его авто находится женщина, у которой начались схватки. По его словам, из-за загруженности дорог он не успевал довезти ее до больницы.

"Понимая, что любое промедление может создать угрозу для здоровья мамы и будущего малыша, Антон Трушин и полицейский водитель старший сержант полиции Максим Еремеев аккуратно пересадили женщину на заднее сиденье служебного автомобиля. Используя специальные световые и звуковые сигналы, они успели доставить роженицу в ближайшую столичную больницу, где спустя некоторое время на свет появилась здоровая девочка", – говорится в сообщении.

В день выписки правоохранители поздравили москвичку с рождением девочки, которую назвали Сидрой.

Ранее сообщалось, что в Москве росгвардейцы помогли найти потерявшегося ребенка. О пропаже 8-летней девочки сообщила ее мать. Она обратилась за помощью к сотруднику вневедомственной охраны.