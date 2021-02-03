Столичные росгвардейцы помогли найти потерявшегося 8-летнего ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве росгвардейцы помогли найти потерявшегося ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления национальной гвардии РФ.

Как передает Агентство "Москва", о пропаже 8-летней девочки сообщила ее мать. Она обратилась за помощью к сотруднику вневедомственной охраны.

"Гражданка подробно указала приметы девочки, а сотрудник Росгвардии передал информацию всем автоэкипажам, находившимся на маршруте патрулирования Красносельского района", – рассказали в пресс-службе.

Спустя несколько минут один из экипажей заметил девочку на улице Верхняя Красносельская. По словам сотрудников ведомства, приметы ребенка оказались подходящими.

"Девочка пояснила правоохранителям, что после школы решила прогуляться и забыла о времени", – сообщили в Росгвардии.

Ребенок был передан родителям. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Ранее без вести пропавшего подростка из Москвы нашли в Кирове. Он предоставил полицейским не свои данные, но его личность была установлена.