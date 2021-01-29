В Кирове нашли пропавшего московского подростка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Без вести пропавшего подростка из Москвы нашли в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.

20 января 15-летний подросток ушел из дома в Москве. В Управление уголовного розыска УМВД России по Кировской области 28 января поступила информация о том, что он может находиться на территории города Кирова. Школьника объявили в федеральный розыск.

"Ориентировку довели до всех служб, сотрудники уголовного розыска приступили к поисковым мероприятиям. Кировские волонтеры также внесли большой вклад в поиски. Спустя некоторое время мальчика нашли в микрорайоне Коминтерновском. Он попытался представиться полицейским не своими данными, но его личность была установлена", – говорится в сообщении.

Опрошенного школьника поместили в Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сотрудникам МВД Москвы передали информацию о найденном подростке.

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