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Происшествия

21:34

Пропавших в Сьяновских пещерах детей нашли

происшествия

Фото: телеграм-канал Mash

Группу туристов, которая пропала в подмосковных пещерах Сьяны, обнаружили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы подмосковного управления МЧС РФ Федора Польшина.

"Дети найдены живыми, чувствуют себя нормально", – сообщил Польшин, добавив, что им не требуется медицинская помощь.

Инструктор, который вел группу, рассказал спасателям, что потерял детей во время занятий по спортивному ориентированию. Сообщается, что обрушений в пещерах не происходило.

О пропаже группы туристов в Сьянах стало известно вечером в четверг. В ее составе находились 10 человек, среди них – 8 детей. Они не выходили на связь с 11:00 четверга. Сообщалось, что инструктор направил детей в пещеры с одним взрослым, а сам остался у входа.

Сьяновские пещеры являются крупнейшей системой в Московской области и занимают пятое место по величине в России. Общая протяженность ходов составляет 19 километров.

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