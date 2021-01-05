Актриса Ирина Лачина заявила в полицию о пропаже мужа

13:49
Фото: vk.com/moscowtop1
Актриса Ирина Лачина написала заявление в полицию о пропаже мужа-актера Олега Будрина после Нового года. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"4 января 2021 года в полицию обратилась актриса театра и кино Лачина Ирина Олеговна. Она рассказала, что 1 января примерно в 20:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее муж – актер театра и кино Будрин Олег Рудольфович", – рассказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.
По словам Лачиной, они с супругом 1 января были дома. Примерно в 20:00 мужчина решил навестить сестру и уехал на такси. Позже Будрин вернулся домой за компьютером.
На следующий день, 2 января, стало известно, что Олег Будрин не приехал к сестре. Женщина позвонила Ирине Лачиной, после чего они обе пытались выяснить местонахождение мужчины.
"Олег Будрин по настоящее время на связь не выходил, у друзей и родственников его нет, и не было, где он сейчас находится Ирине Лачиной неизвестно", – уточнил представитель правоохранительных органов.
Полиция начала проверку инцидента в порядке, предусмотренном статьями 144 – 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
В декабре 2020 года группа из 10 туристов, среди которых было восемь детей, пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье. Позже всех их нашли, в результате инцидента никто не пострадал.
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