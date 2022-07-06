ДТП с микроавтобусом произошло в турецкой Конье – СМИ

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ДТП с участием микроавтобуса произошло в турецкой Конье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ. В результате происшествия погибли 2 человека, еще 18 пострадали.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. В микроавтобусе находились сельскохозяйственные работники.

На место происшествия отправили несколько бригад скорой помощи. Раненых госпитализировали.

Накануне в результате ДТП с микроавтобусом в турецкой Анталье пострадали девять человек, трое из которых – предположительно граждане РФ. Остальные шесть пострадавших являются местными жителями.

До этого сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой Мугле. Транспортное средство врезалось в бетономешалку около озера Кейджегиз. В результате аварии некоторые туристы получили травмы, погибших нет.

Еще раньше стало известно, что российский турист погиб в результате ДТП в турецкой Аланье. В Генконсульстве РФ рассказали, что речь идет о россиянине 1980 года рождения. Инцидент произошел ночью 26 июня. По данным правоохранителей, турист во время движения на арендованном мотоцикле, перестраиваясь, резко изменил полосу движения. В итоге его сбило другое транспортное средство.