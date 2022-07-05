18:43
Фото: instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zkerefov
Проректора Российской таможенной академии заподозрили в незаконном сбыте наркотиков, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.
"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении проректора – директора центра информационных технологий ГКОУ ВО "Российская таможенная академия", – указано в публикации.
Мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом "г" части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере").
В прокуратуре Московской области сообщили, что уголовное дело в отношении проректора таможенной академии, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, поставлено на контроль.
В конце июня ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявили обвинение в хищении денег вуза. Суд избрал ему меру пресечения, заключив под домашний арест до 7 августа.
"Московский патруль": задержан проректор Российской таможенной академии Керефов
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