Прокуратура проверит видео с избиением девочки воспитательницей детсада в Лобне

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Прокуратура проверит видео с избиением девочки воспитательницей детского сада в подмосковной Лобне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в детском саду "Радуга". Видео, на котором воспитательница бьет четырехлетнего ребенка, появилось в средствах массовой информации.

"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Лобни, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

По итогам проверки при наличии оснований ведомство примет соответствующие меры в отношении воспитательницы.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства инцидента с избиением детей в подмосковном Одинцове.

В СМИ появилась информация, что родители трехлетней девочки обнаружили у нее после посещения детского сада синяки и ссадины, врачи диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Ребенок рассказал, что был избит воспитательницей.