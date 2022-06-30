В ГИБДД РФ предложили увеличить скоростной режим на дорогах до 150 км/ч

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Скоростной режим на некоторых участках дорог следует повысить до 150 километров в час, заявил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

"Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 километров в час отдельные участки повышать", – цитирует его "Интерфакс".

Черников отметил, что после увеличения скорости на автострадах со 110 до 130 километров в час по инициативе МВД аварийность на указанных участках не выросла, при этом увеличилась пропускная способность.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают стандарт с требованиями к средствам индивидуальной мобильности, согласно которым предельная скорость электронных средств не должна превышать 25 километров в час. При утверждении нового ГОСТа его будут устанавливать на всех ввозимых и производимых в РФ средствах индивидуальной мобильности.

