МВД намерено внедрить электронные водительские удостоверения до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Электронные водительские права планируется внедрить до конца текущего года, заявил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.
"В этом году я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой и у нас будет электронное водительское удостоверение <...>", – цитирует его РИА Новости.
Черников выразил надежду на то, что электронное удостоверение будет востребованным среди большинства участников дорожного движения.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий совершенствование обмена информацией о состоянии здоровья водителей между МВД и Минздравом России. Данная инициатива позволит своевременно отстранять от управления транспортными средствами автомобилистов с медицинскими противопоказаниями к вождению.
Авторы проекта отмечают, что в настоящее время указанные министерства данными не обмениваются. В результате граждане, у которых выявили противопоказания для работы водителем, продолжают управлять транспортным средством до истечения срока действия прав.
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