Дептранс сообщил о сложностях с оплатой парковки через приложение и на сайте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент транспорта Москвы предупредил о перебоях с оплатой парковки в мобильном приложении "Парковки России" и в личном кабинете на официальном сайте. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В настоящий момент наблюдаются сложности при оплате парковки и пополнении парковочного счета в мобильном приложении "Парковки России" и в личном кабинете на сайте parking.mos.ru", – уведомили в Дептрансе.

Для оплаты парковки и пополнения парковочного счета автомобилистов попросили временно пользоваться СМС-сервисом и паркоматами. В Дептрансе уточнили, что сообщат об устранении неполадок дополнительно.

По вопросам, связанным с парковочным пространством Москвы, следует обращаться по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 (для звонков с мобильного).

Ранее в департаменте транспорта Москвы рассказали об организации парковки на 122 места в районе участка от улицы Багрицкого до Можайского шоссе. С 2 июля изменилось направление движения на улицах Гжатской и Гродненской в Можайском районе.