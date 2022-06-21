Город продаст на торгах 33 машино-места в ЦАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Город выставил на торги 33 машино-места на подземных парковках в районах Таганском и Замоскворечье. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков рассказал, что за пять месяцев 2022 года в столице были реализованы 2,1 тысячи подобных объектов.
"В настоящее время заявочная кампания идет по 33 парковочным местам в центре столицы: 22 лота выставлены в Замоскворечье, 11 – в Таганском районе. Площадь объектов в среднем составляет 10–12 квадратных метров, все они расположены на подземных отапливаемых парковках", – уточнил эксперт.
В Таганском районе выносимые на торги места располагаются в доме на улице Рогожский Вал. В Замоскоречье участки предлагают в доме на Люсиновской улице, а также в трех домах на Большой Серпуховской улице.
Более подробная информация о лотах размещена на инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города". Купить обозначенные объекты можно на открытых электронных аукционах и торгах без объявления цены.
Ранее сообщалось, что на торги выставлены почти 350 машино-мест на северо-западе Москвы. Большего всего лотов представлено в столичном районе Строгино – 130 объектов.
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