Москвичам напомнили о наказании за припаркованные без номеров автомобили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Свыше тысячи автомобилей без номеров переместили на спецстоянки в столице с начала этого года за нарушение правил парковки, говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.
"Некоторые недобросовестные водители используют противозаконный лайфхак: они паркуются не по правилам и снимают номера, чтобы их машину не эвакуировали. Но нет: эвакуаторы "Московского паркинга" по решению ГИБДД или МАДИ перемещают нарушителей на спецстоянки, даже если их нельзя идентифицировать", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что среди эвакуированных в этом году за нарушение правил парковки автомобилей есть люксовые автомобили, такие как BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Tesla и Cadillac.
Москвичей предупредили, что владельцам припаркованных без номеров автомобилей будет сложно узнать, на какую спецстоянку транспорт был эвакуирован.
Кроме того, автомобиль без номеров могут забрать по решению Антитеррористической комиссии Москвы для проверки ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в Москве начал работу велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В их обязанности также входит фиксация водителей, которые паркуются на велополосах, контроль состояния знаков, светофоров, станций велопроката и информирование о местах хаотичной парковки, опасных и неудобных участках дорог.
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