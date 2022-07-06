В Москве ограничат скорость на центральных улицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Тверской, Пятницкой, Солянке и других улицах разрешенную скорость движения ограничат до 30–50 километров в час, заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В 2021 году на Бульварном кольце и других улицах мы снизили скоростной режим. За это время количество ДТП снизилось в два раза. Например, на улице Большой Никитской вообще не произошло ни одного ДТП. Центр Москвы преобразился в последние годы. Тут гуляют дети, мамы с колясками, туристы, ездят велосипеды и самокаты – высокая скорость здесь не нужна. Поэтому мы продолжаем менять скорость", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

В ЦОДД отметили, что ограничение в 50 километров в час будет действовать на Тверской, Пятницкой улицах и Большой Ордынке, ограничение в 30 километров в час – на Рождественке, Солянке и Гончарной и Котельнической набережных. При этом снижение порога скорости не окажет влияния на заторы, так как в дневные часы скорость в центре составляет не более 30–40 километров в час.

В организации добавили, что скорость никак не отразится на загруженности дорог.

"Днем в центре едут не выше 30–40 километров в час. Города по всему миру замедляют скорость машин, чтобы сделать городскую среду безопасной. При этом в тех местах, где это возможно, мы повысили скорость до 70–90 километров в час", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают стандарт с требованиями к средствам индивидуальной мобильности, согласно которым предельная скорость электронных средств не должна превышать 25 километров в час. При утверждении нового ГОСТа его будут устанавливать на всех ввозимых и производимых в РФ средствах индивидуальной мобильности.

