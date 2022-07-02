Потомство появилось у четырех пар лебедей в Московском зоопарке

Сразу у четырех пар лебедей в Московском зоопарке появилось потомство. Малыши уже немного оперились и везде сопровождают родителей.

На кадрах видно, что лебеди учат птенцов плавать и там же, в воде, добывать себе еду. Правда, особо стараться не приходится, лебедей хорошо кормят сотрудники зоопарка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.