Кабмин выделит дополнительные средства на обеспечение лекарствами льготных категорий

Правительство выделит дополнительные средства на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Между регионами распределят два миллиарда рублей. Деньги пойдут на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами, медизделиями и закупку лечебного питания для детей с тяжелыми болезнями и ограниченными возможностями. Также правительство подготовило новые меры для обеспечения равной конкуренции бизнеса в онлайн-торговле.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.